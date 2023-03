SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 99 decidiu encerrar as operações do seu aplicativo de delivery de comida, o 99Food, a partir do dia 17 de abril.

No mês passado, a empresa já tinha cortado a oferta do serviço com entregadores parceiros do app, mas continuou funcionando por meio da entrega sob responsabilidade dos restaurantes.

Em nota, a companhia afirma que os entregadores vão poder manter o trabalho por meio de outras plataformas, como a 99Moto e o 99Entrega nos locais onde estes serviços estão disponíveis.

"Nossos parceiros já foram informados sobre esta decisão. Nós esperamos que, em um futuro próximo, os restaurantes aproveitem as nossas soluções logísticas para continuarem distribuindo suas refeições", diz a 99.

A 99 afirma que não haverá demissões derivadas da medida.

O setor de restaurantes diz que a notícia foi recebida com preocupação. "É mais um sinal de que o ambiente competitivo estava muito hostil. Esperamos que as medidas do Cade restringindo a exclusividade do iFood possam interromper a saída de outros", diz Paulo Solmucci, presidente da Abrasel (associação de bares e restaurantes).