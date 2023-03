SÃO PAULO, SP- (FOLHAPRESS) - A inteligência artificial geradora de imagens Midjourney interrompeu os testes gratuitos que oferecia, na manhã da terça-feira (28). O anúncio foi feito pelo fundador da plataforma David Holz, em canal do site de bate-papo Discord.

Holz diz que a medida foi motivada pela alta demanda pela tecnologia e pelo comportamento abusivo de alguns usuários. Na última semana, imagens falsas do papa Francisco vestindo uma jaqueta inflável branca e do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump preso fizeram sucesso nas redes sociais.

A decisão do Midjourney foi noticiada primeiro pelo jornal The Washington Post.

Até terça (28), o Midjourney oferecia aos usuários recém-cadastrados a oportunidade de gerar 25 imagens sem custo. Para criar mais, era necessário pagar mensalidade de US$ 10 (R$ 51,25).

Em 15 de março, a plataforma passou por uma atualização que melhorou a geração de imagens de pessoas. Até então, mãos deformadas eram características de retratos falsos entregues por inteligência artificial. O realismo do pontífice de casacão mostrou a evolução da tecnologia.

Além das imagens falsas de Trump e do Papa, também viralizaram imitações realistas do presidente francês Emmanuel Macon andando pelos protestos contra a reforma previdência em Paris e de Elon Musk de mãos dadas com a política democrata Alexandria Ocasio-Cortez, de acordo com o site de tecnologia Verge.

Com a popularização dos novos recursos de inteligência artificial, especialistas tem alertado sobre o risco do uso dessa tecnologia para espalhar desinformação.

De acordo com o anúncio do CEO do Midjourney, os testes gratuitos podem ser retomados quando o sistema passar pelos ajustes necessários.