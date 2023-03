SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia seguinte à apresentação do arcabouço fiscal, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) recebeu representantes do mercado financeiro e de setores produtivos em São Paulo.

Os encontros, sete no total, foram agendados com antecedência para tratar de assuntos diversos, incluindo a nova regra fiscal e a esperada reforma tributária.

Durante a manhã desta sexta (31), estiveram com o ministro representantes do Santander Brasil, entre eles o presidente Mário Leão; a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e o presidente presidente da Enel, Max Xavier.

Na parte da tarde, são esperados economistas chefes de agências do mercado financeiro e o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, que tem relação próxima com o governo Lula e chegou a entregar uma contribuição à reforma tributária cerca de três meses atrás.

A agenda do ministro da Fazenda termina com Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP, para falar sobre o mercado imobiliário brasileiro e a reforma tributária.

O adiamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China permitiu a Haddad antecipar a proposta que substituirá o atual teto de gastos. O texto agora será submetido para análise do Congresso.

A antecipação do arcabouço também acabou ofuscando o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, após três meses nos EUA.