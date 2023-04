SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por decisão de Elon Musk, o Twitter vai remover neste sábado (1º) o selo de verificação, antes concedido de forma gratuita a contas da rede. As empresas e organizações, atualmente marcadas com o símbolo dourado, terão de pagar US$ 1.000 (cerca de R$ 5.080) para manter o diferencial.

Um documento interno da rede social, obtido pelo jornal The New York Times, mostrou, porém, que as 10 mil organizações com mais seguidores e as 500 com maiores gastos em publicidade manterão o selo dourado sem custo.

Outros negócios de menor projeção que quiserem ganhar autoridade a partir da verificação precisarão pagar a taxa de US$ 1.000. Funcionários e colaboradores também terão direito ao selo, desde que as organizações arquem com o custo adicional de R$ 261 mensais por cada afiliado.

O jornal The New York Times já havia anunciado na quinta (30), que não pagaria para manter o sinal de verificado no Twitter. O veículo jornalístico tem quase 55 milhões de seguidores e é 24º perfil mais seguido no mundo.

As contas pessoais que quiserem manter o selo de verificação azul também precisarão pagar para mantê-lo. Esses usuários vão precisar assinar o Twitter Blue, com mensalidade a partir de R$ 42, e passar pelos requisitos de elegibilidade, como ter nome e foto, celular confirmado e estarem ativos na rede social pelos últimos 30 dias.

Antes de Musk assumir o comando do Twitter, no fim de outubro, os selos de verificação eram distribuídos sem custo como forma de atestar a autenticidade de perfis de indivíduos e organizações notáveis e de relevância pública, como políticos, celebridades, acadêmicos e veículos de comunicação. A verificação também gera mais visibilidade e engajamento às contas.

As nova regras são parte da estratégia de Musk de aumentar as fontes de receita da empresa. Desde o ano passado, ele afirma que o Twitter passa por problemas financeiros e que precisa de restruturações em seu modelo de negócios.

A reportagem tentou contato com o Twitter, mas a rede social não mantém equipe de comunicação no Brasil, desde a compra por Musk. O email da assessoria de imprensa global da plataforma responde automaticamente a qualquer mensagem com um emoji de fezes.