SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A juíza Ana Laura Correa Rodrigues, da 3ª Vara Cível de São Paulo, declarou extinta a ação de despejo apresentada pelo fundo imobiliário Vinci Logística contra a Estok, empresa dona das lojas Tok&Stok.

O processo foi apresentado em fevereiro devido à inadimplência da varejista de móveis e itens de decoração no pagamento do aluguel de janeiro do galpão Extrema Business Park I, localizado no município mineiro de Extrema.

No dia 24 de março, a Tok&Stok depositou em juízo R$ 2,092 milhões para quitar o débito em aberto. Com a quitação da dívida, a juíza entendeu que "não há de se falar em rescisão do contrato de locação".

com Fernanda Brigatti, Paulo Ricardo Martins e Diego Felix