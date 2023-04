SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de lojas Americanas está contratando profissionais para trabalho temporário nesta Páscoa. Há mais de mil vagas abertas em todo o país, segundo a varejista, que está em recuperação judicial.

O trabalho será presencial. Para participar da seleção, é preciso ter ensino médio completo, idade a partir de 18 anos e disponibilidade para trabalhar até segunda-feira, 10 de abril. O salário e a carga horária não foram informados.

A vaga é de operador de loja. Não é preciso ter experiência anterior para concorrer. A contratação será pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), para período integral. O horário, no entanto, não foi informado e pode variar conforme a unidade de trabalho.

Segundo a rede, há possibilidade de efetivação.

*

COMO SE INSCREVER

1 - As inscrições se encerram nesta segunda-feira (3). Para se inscrever, clique aqui

2 - Ao acessar a página, vá até o final e clique em "Aplicar esta vaga"

3 - Depois, informe seu email e clique em "Continuar"

4 - Se tiver perfil no Infojobs, é possível importar os dados. Caso contrário, será necessário preencher um cadastro, informando dados pessoais, profissionais, formação acadêmica e pretensão salarial, entre outros

5 - Em seguida, leia os conteúdos obrigatórios sobre política de privacidades e outras regras, clique nos quadros para dar o OK e vá em "Seguinte"

6 - Se tiver PIS, informe o número; caso seja seu primeiro emprego, o sistema não irá pedir essa informação. Clique em "Próxima pergunta"

7 - Informe a escolaridade e vá para a próxima pergunta

8 - Informe se já foi funcionário das Americanas ou não e clique em "Próxima pergunta"

9 - Informe como ficou sabendo da vaga e vá em "Concluir candidatura"

Dentre as funções que serão exercidas pelo profissional estão:

- Atendimento ao cliente

- Operação do caixa

- Precificação de produtos

- Organização do estoque

- Recebimentos de mercadorias

- Reposição de mercadorias na loja

- Organização dos itens nas gôndolas

- Realização de entregas de produtos próximas a loja

CRISE NAS AMERICANAS E PAGAMENTO DE SALÁRIOS

Em crise desde o final de 2022, com a divulgação de irregularidades contábeis, a empresa se preparou para a Páscoa. Para isso, pagou fornecedores à vista os fornecedores. Agora, em recuperação judicial, diz estar quitando os salários de seus funcionários.

"A Americanas S.A. segue operando normalmente dentro das regras do processo de Recuperação Judicial. Nesta quinta-feira (30), a companhia realizou o pagamento de salários e benefícios a seus mais de 40 mil funcionários em todo o Brasil. A Americanas segue com suas mais de 1.700 lojas abertas, entregando pedidos do e-commerce em ritmo normal, cumprindo com o pagamento dos valores de aluguéis imobiliários e de todas as suas obrigações com fornecedores e sellers", diz nota da empresa.