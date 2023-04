SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à queda de braço para a implementação do novo piso nacional dos enfermeiros, a liderança sindical da categoria no Rio e o município carioca ainda travam outra batalha por reajuste, mas não chegaram ao acordo para encerrar a greve iniciada no mês passado.

O caso deve seguir para julgamento no TRT-1 (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região).

Em nova audiência no tribunal na manhã desta segunda-feira (3), os representantes dos empregadores não apresentaram proposta para o reajuste, segundo o órgão.

"Estamos abertos a negociação, mas a prefeitura não está querendo negociar. Vamos continuar mobilizando a categoria. E temos também uma construção nacional para cobrar a implementação do piso salarial", diz Marco Schiavo, superintendente-geral do Sindenfrj (sindicato dos enfermeiros no Rio).

Procurada pelo reportagem, a Prefeitura do Rio de Janeiro não respondeu. De acordo com o TRT, o município afirma que não tem ingerência sobre a questão do piso nacional da enfermagem.

Nos últimos meses, as lideranças sindicais dos enfermeiros mobilizaram protestos em vários estados para pressionar pelo novo piso salarial da categoria, que está suspenso desde setembro pelo STF (Supremo Tribunal Federal).