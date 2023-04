SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DetranSP afirma que o total de descontos nas multas dos motoristas que aderiram ao sistema de notificação eletrônica entre os dias 15 e 31 de março superou R$ 1,6 milhão.

Por meio do sistema que evita as notificações de papel, o condutor pode ter redução de até 40% no valor da multa de trânsito, mas também precisa abrir mão de apresentar recurso à infração, segundo o governo estadual.

O benefício existe desde abril de 2021, quando foi instituído o novo Código de Trânsito Brasileiro, mas o estado de São Paulo só passou a praticá-lo no mês passado.

De acordo com o órgão, os veículos paulistas já correspondem a 25% do total cadastrado na plataforma em todo o país.

Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix

Policiais fazem blitz na avenida José de Souza Campos, em Campinas (SP) Eduardo Anizelli - 18.mar.21/Folhapress Policiais e viaturas ocupam parte de avenida.