SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Shein se tornou a loja online queridinha de quem quer comprar roupas baratas. No entanto, por se tratar de uma compra internacional, sua encomenda corre o risco de receber uma taxa de importação quando chegar ao Brasil. Os temores de cobrança de impostos aumentaram nos últimos dias, com o governo federal passando a defender um olhar mais cuidadoso sobre os produtos.

O governo Lula afirma que empresas como Shein e Aliexpress não pagam os devidos impostos de importação. "Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível, mas não podemos aceitar que as pessoas fiquem vendendo para cá sem pagar imposto", disse o presidente. O tema pode ser abordado na reforma tributária, em especial na criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

Mas, enquanto as regras para importação não mudam, como saber se seu pacote foi escolhido? O que fazer se for taxado? Confira abaixo o tutorial completo que Tilt:

COMO SABER SE MINHA COMPRA DA SHEIN FOI TAXADA

Para saber se foi taxado, acompanhe o rastreio dos Correios pelo site ou app oficial da empresa, ou por algum app de rastreio de sua preferência. Se a sua compra tiver impostos pendentes, receberá o status "Aguardando pagamento".

1 - No site dos Correios, clique em "Acesse o Minhas Importações".

2 - Faça login com a sua conta ou crie uma conta.

3- Nessa página você terá acesso a todas as importações cadastradas em seu CPF ou CNPJ. Aquelas que estiverem com uma bolinha laranja precisam de liberação.

Para verificar o valor da taxa, clique no ícone de olho ao lado do código da encomenda.

Se aparecer "Fiscalização aduaneira finalizada" significa que o seu pacote não foi taxado e irá seguir trânsito normalmente.

COMO PAGAR A TAXA DE IMPORTAÇÃO

Caso você opte por pagar a taxa, este é o procedimento:

1 - Clique no ícone de cifrão ($) ao lado do código da encomenda.

2 - Gere um boleto -este é o meio de pagamento obrigatório.

3 - Pague a taxa e receba sua encomenda.

É importante ressaltar que, a partir do momento que você gerar o boleto, não é mais possível recusar o pacote. Ou seja, será necessário realizar o pagamento.

COMO CONTESTAR O VALOR

O imposto de importação, cobrado pela Receita Federal, é de 60% sobre o valor da compra (incluindo frete), para pedidos acima de US$ 50. Se você discordar da cobrança, pode contestá-la:

1 - Entre na área "Minhas Importações", no site dos Correios.

2 - Clique nos três tracinhos.

3 - Escolha a opção "Solicitar revisão de tributos".

4 - Você precisará ter os documentos que comprovem o valor total da compra.

COMO RECUSAR PAGAR A TAXA

Caso não queira pagar, você pode recusar a encomenda. Para isso:

1 - Acesse a área "Minhas Importações" no site dos Correios.

2- Clique no ícone de três tracinhos.

3- Escolha a opção "Recusar objeto".

4 - Feito isso, mande um e-mail para o suporte da Shein (support@shein.zendesk.com) solicitando o reembolso do valor da compra. Anexe um print mostrando que a taxa foi recusada e qual é o número do pedido.

5 - Vale ressaltar que é importante recusar o objeto. Se você não recusar, o pacote pode ir à leilão e a Shein não irá te reembolsar.

COMO PEDIR REEMBOLSO DA TAXA NA SHEIN

A Shein divide com você o valor da taxa, ou seja, você paga 50% e ela, os outros 50%. Para isso, você precisa efetuar o pagamento junto aos Correios e, em seguida, após receber o pacote, solicitar o reembolso.

Para isso, envie o comprovante de pagamento gerado pelos Correios e o documento DIS (Demonstrativo de Impostos e Serviços) para o e-mail de Suporte da Shein (support@shein.zendesk.com).

O prazo de reembolso na carteira Shein é de até 24 horas. Já nos demais métodos, como conta de pagamento original e cartão de crédito, o retorno pode demorar de 2 a 15 dias úteis.