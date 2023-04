SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) abrirão em maio as inscrições para 316 vagas de cadastro de reserva para estágio em 22 cursos diferentes do ensino superior em quase todo o país.

O único estado que não participa da seleção é Roraima. A inscrição e a prova serão feitas pela internet.

O programa é voltado para estudantes de faculdades públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação), a partir do terceiro período e que ainda terão seis meses ou mais para concluir o curso na data de convocação.

O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários a serem definidos pelo IBGE, podendo ser presencial, a distância ou híbrido. A duração será de dois anos.

O valor da bolsa-estágio será de R$ 787,98 para jornada de 20 horas, e de R$ 1.125,69 para 30 horas. Os selecionados ainda receberão auxílio-transporte de R$ 10 por dia de estágio caso tenham de ir presencialmente ao IBGE.

De acordo com o edital, 30% das vagas serão destinadas a candidatos que se declarem pretos e pardos, e 10% das vagas, a candidatos com deficiência.

A inscrição é gratuita e irá de 8 de maio até as 12h de 23 de maio, sendo feita pela internet. Veja abaixo como se inscrever:

1- Os candidatos terão de entrar neste site

2 - Localize o logotipo do IBGE em processos seletivos

3 - No ato da inscrição, o candidato deve informar o local onde deseja fazer o estágio, o turno (matutino ou vespertino)

4 - Preencha os dados solicitados, incluindo informações escolares

PROVA ONLINE

Após a inscrição, será feita uma prova online entre 8 e 23 de maio. Os candidatos terão de acessar o mesmo site onde foi feita a inscrição. Nele, será preciso localizar o link "Meus Processos". Em seguida, o candidato irá clicar em "Opções" e, em seguida, "Fazer a Prova".

O acesso à prova será permitido após entrar com login e senha, que serão cadastrados pelo candidato no momento da inscrição. Em seguida, o estudante receberá via SMS ou email um código de confirmação. Ele deve colocar o código para iniciar a prova.

O candidato terá dois minutos para responder cada uma das 20 questões, sendo cinco de português, cinco de matemática e raciocínio lógico, cinco de geografia e cinco de conhecimentos gerais e atualidades.

Caso o estudante não responda no tempo permitido, a resposta ficará em branco e a prova seguirá automaticamente para a próxima questão. Se houver perda de conexão da internet, o candidato perderá a questão que iria responder no momento da queda. Quando a conexão for retomada, a prova será retomada na questão seguinte.

O concorrente só não perderá a questão caso ele clique no botão "Responder" e sair da prova". Assim, ele pode retomar o exame em outro momento sem perder uma questão. O gabarito provisório será divulgado em 31 de maio e o final, em 23 de junho.

Em virtude da realização da prova online, o IBGE faz as seguintes recomendações ao candidato

- Procure um local tranquilo e silencioso

- Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio de outros materiais ou pessoas

- Procure acessar a prova em um local que ofereça internet banda larga

- Não abra mais de uma janela/aba do navegador

- Certifique-se de que o navegador está com o JavaScript ativado

Para passar à próxima etapa, os candidatos terão de acertar ao menos 50% das questões, sendo que os critérios de desempate serão os seguintes: idade igual ou superior a 60 anos, maior pontuação em português, maior pontuação em matemática e raciocínio lógico, maior pontuação em geografia e maior idade.

Os aprovados serão chamados para entrevista com o supervisor da vaga ou os servidores designados pela área. A convocação será feita por e-mail e os estudantes terão até 24 horas para informar o recebimento do e-mail, sob pena de ser desclassificado do processo seletivo.

Após a entrevista, os escolhidos assinarão o contrato, que terá duração de dois anos, com vigência mínima de seis meses.

Os cursos envolvidos no processo seletivos são os seguintes:

- Administração

- Arquitetura

- Arquivologia

- Audiovisual e cinema

- Biblioteconomia

- Ciências biológicas

- Ciências contábeis

- Comunicação social - jornalismo e publicidade e propaganda

- Direito

- Economia

- Engenharia cartográfica

- Engenharia civil

- Engenharia de produção

- Engenharia elétrica

- Estatística

- Geografia

- Geologia

- História

- Letras

- Psicologia

- Secretariado

- Tecnologia da Informação