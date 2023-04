SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios realizarão, no mês que vem, o leilão de mais de 50 mil itens "esquecidos". Ao todo, serão disponibilizados seis lotes, com valores iniciais que vão de R$ 2.468,70 a R$ 253.543,84. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do pregão desde que tenham o cadastro no portal Licitações-e.

Os itens leiloados são separados por lote, sendo dois de celulares e acessórios, dois de itens de informática e dois de itens diversos, como equipamentos hospitalares e instrumentos musicais.

Os lotes são de produtos de refugo, quando o objeto passa por várias tentativas de entrega, sem sucesso, e que não foram reclamados pelo destinatário ou remetente.

Interessados nos itens podem verificar o estado de conservação dos bens antes da licitação mediante agendamento prévio pelo telefone (11) 4313-8085.

A participação é aberta para pessoas físicas e jurídicas e os interessados em participar devem realizar o cadastro na plataforma Licitações-e. O leilão será online e as propostas devem ser enviadas até o dia 2 de maio, às 8h.

*

VEJA QUAIS SÃO OS LOTES NO LEILÃO DOS CORREIOS?

Lote 1 - Celulares e acessórios

- Total de itens: 10.945

- Lance mínimo: R$ 155.090,65

- Composto por itens como celulares, capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, tripés entre outros.

Lote 2 - Equipamentos

- Total de itens: 32.464

- Lance mínimo: R$ 253.543,84

- Composto de itens diversos, sem tipo definido, entre eles retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados à saúde, rádios, ferramentas elétricas e mecânicas entre outros.

Lote 3 - Microinformática

- Total de itens: 2.698

- Lance mínimo: R$ 81.236,78

- Composto de itens periféricos de informática como impressoras, notebooks, processadores para computador, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, notebooks entre outros.

Lote 4 - Celulares e acessórios

- Total de itens: 942

- Lance mínimo: R$ 18.416,10

- Composto por itens como celulares, capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, tripés entre outros.

Lote 5 - Equipamentos

- Total de itens: 1.128

- Lance mínimo: R$ 11.494,32

- Composto de itens diversos, sem tipo definido, entre eles retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados à saúde, rádios, ferramentas elétricas e mecânicas entre outros.

Lote 6 - Microinformática

- Total de itens: 1.896

- Lance mínimo: R$ 2.468,70

- Composto de itens periféricos de informática como impressoras, notebooks, processadores para computador, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, notebooks entre outros.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO DOS CORREIOS?

Para enviar sua proposta basta:

1 - Acesse o site Licitações-e

2 - Vá em "Pesquisa avançada"

3 - Clique em "Pesquisar por identificador"

4 - Preencha o campo "nº da licitação" com o número da licitação, que é 994627

5 - Consulte os itens disponíveis no pregão desejado

6 - Clique em "Sala de Disputa" no topo da página

7 - Por fim, basta acompanhar o pregão e enviar sua proposta

COMO REALIZAR CADASTRO NO LICITAÇÕES-E?

O credenciamento no portal Licitações-e é dividido em duas etapas. A primeira é o pré-cadastro, realizado online no site licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-credenciamento.aop. Basta preencher os campos obrigatórios com os dados solicitados e clicar em "Confirmar". Após isso, o interessado receberá a solicitação de confirmação e deverá comparecer na agência do Banco do Brasil com os seguintes documentos:

- Documento de identificação com foto

- CPF

- Comprovante de residência

- Uma cópia de todos os documentos solicitados

Na agência, basta ir até o atendimento e solicitar a finalização do cadastro. Nessa etapa, será cobrada uma taxa pelo uso do portal Licitações, de acordo com o período que o solicitante pretende usar o serviço. Após o pagamento, será emitida a chave de acesso do portal.

VEJAS OS VALORES CONFORME O PERÍODO DA CHAVE DE ACESSO

Período - Valor

30 dias - R$ 182,01

60 dias - R$ 226,00

90 dias - R$ 269,99

120 dias - R$ 313,99

150 dias - R$ 357,98

180 dias - R$ 401,97