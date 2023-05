A décima edição da Semana Qualifique-se, promovida pelo setor de Treinamento do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está com inscrições abertas. O evento acontece presencialmente nos espaços do Centro de Ciências da UFJF e do Critt.



A programação, gratuita e aberta ao público, conta com palestras e workshops entre os dias 29 de maio e 02 de junho, nos horários da manhã e tarde. As inscrições devem ser feitas separadamente para cada capacitação clicando aqui. Todas as capacitações terão certificados.



“Esperamos receber pessoas de todas as idades, como em edições anteriores. Sociedade geral, comunidade acadêmica da UFJF e de outras instituições de ensino, tanto do nível técnico como do nível superior, pois esta é a proposta do evento, que é aberto a todos indistintamente. Basta o interesse daquele que busca adquirir mais conhecimentos, e ainda, aquele que deseja chegar mais preparado ao mercado de trabalho”, pontua a gerente do Setor de Treinamento do Critt, Renata Fernando.



Ao todo, serão oferecidas 10 capacitações por colaboradores do Critt e convidados externos, que ministram temas ligados à educação financeira, empreendedorismo, desenvolvimento, inovação, marketing, gestão de negócios, entre outros.



Confira a programação

SEGUNDA-FEIRA (29)



Liderança e Influência, de 09h às 12h.

Giselle Cardoso - "Advanced Trainer em Programação Neurolinguística. Pós-graduanda em Psicologia Positiva pela PUC. Gestora de Recursos Humanos pela Estácio de Sá. Técnica em Publicidade e Propaganda. Especialista em Comunicação e Oratória. Possui grande experiência em treinamentos de qualificação profissional com mais de 19 anos de experiência lecionando em cursos técnicos e comportamentais".

Local: Auditório II (Centro de Ciências)

Aprenda a construir sua carteira de investimentos em Renda Fixa e Tesouro Direto, de 14h às 17h.

Fernando Agra - "Economista pela UFAL, doutor em Economia Aplicada pela UFV, professor da Universo, do Colégio Machado Sobrinho, do MBA da UFJF e Economista da UFJF. É autor dos livros de Educação Financeira da coleção "Finanças AGRAdáveis"".

Local: Auditório II (Centro de Ciências)

TERÇA-FEIRA (30)

Marketing e Comportamento do Consumidor, de 09h às 11h30.

Danilo Sampaio - "Professor de Marketing lotado na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Formação acadêmica em Administração e Marketing (graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado). Leciona na graduação, MBA e mestrado de Administração. Coordena o grupo de pesquisa DESCOR, sobre gestão, consumo e desenvolvimento sustentável. Autor de artigos científicos em revistas acadêmicas, congressos e capítulos de livros. Atuou antes da carreira acadêmica em empresas de pequeno, médio e grande porte, nas áreas de gestão de marketing, vendas e geral".



Local: Auditório II (Centro de Ciências)

Autoliderança, de 15h às 17h.

Cláudia Barros - "Graduada em Administração de empresas; Especialista em Liderança, Coaching, Neurociência (PUC - PR), Psicologia Positiva (PUC - PR) e Mindfulness (PUC - PR). Doutoranda em Ciências Empresariais e autora do livro "Quem paga seu $alário é o cliente. Encante-o!" #EncantAÇÃO e coautora do livro "Elas na Liderança”".

Local: Auditório II (Centro de Ciências)

QUARTA-FEIRA (31)



Marketing e Comportamento do Consumidor, de 09h às 11h30.

Local: Auditório II (Centro de Ciências)

Carreira e Empreendedorismo: como se desenvolver profissionalmente a partir da faculdade, de 15h às 17h.

Gabriel Machado - "Formado em Engenharia Elétrica pela UFJF, e em Marketing Digital e Data Science pela FIAP/SP; CEO do FaçaAgora!, empresa que atua como solução completa para o backoffice de diversas organizações do país; mentor de startups por diversos parques tecnológicos do país, com destaque para o Parque Supera (SP), Instituto Gênesis (PUC RJ), Coppe (UFRJ) e Centev (MG). Especializado em Gestão Estratégica de empresas e equipes por instituições como FGV, FIA e FIAP, já acelerou mais de 5000 profissionais e mais de 100 empresas somente nos últimos 12 meses".

Local: Auditório II (Centro de Ciências)

QUINTA-FEIRA (01)



Intensivão do Canva: Explorando recursos e possibilidades, de 09h às 12h.



Stephany Chanca - "Especializando em Mídias na Educação, graduando em Cinema e Audiovisual e bacharel em Artes e Design, todas as formações pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ministrou a oficina “Introdução ao design com Canva” no Festival de Educação, Tecnologia e Inovação (FETI), promovido pelo SENAC Juiz de Fora em 2022".

Local: Laboratório de Informática (Centro de Ciências)

Consciência Regenerativa: o preparo para melhores escolhas e práticas no trabalho, de 10h às 11h30.

Wanessa Bittar - "Mestra em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (UFSJ); Especialista em Engenharia de Produção e Graduada em Educação Artística (UFJF); Idealizadora e fundadora da empresa Jr. Aspecto (UFJF); Empreendedora através do Studio Dialeto; Autora de publicações em livros e periódicos científicos no campo de empreendedorismo, arte, design, comunicação e educação ambiental e Co-produtora e mediadora no programa web – Cidadania Sustentável / Projetos de Sociedades em parceria com o Portal Vai Ali".

Local: Auditório II (Centro de Ciências)

Visibilidade Profissional, Empregabilidade de Trabalhabilidade: Atitudes que geram resultados, de 14h às 17h.

Sônia Mara Marques - "Doutora em Administração (FUMEC), mestre em Engenharia de Produção (UFSC), especialista em Formação em Educação à Distância (UNIP), em Gerência de Empresas (UNIPAC) e em Administração de Recursos Humanos (FCCAMS), bacharel em Administração (FACCAMS). Atuou como Administradora do quadro efetivo da UFJF. Docente, consultora e palestrante nos temas desenvolvimento de pessoas e processos sustentáveis".

Local: Auditório II (Centro de Ciências)

SEXTA-FEIRA (02)



Descomplicando o Excel: Como aplicar a ferramenta no dia-a-dia, de 09h às 12h.

Marcos Leoni - “Analista de Planejamento e MIS (Management Information System) na empresa CERCRED., sendo responsável pela alimentação, construção e atualização de relatórios que apoaim a gestão na tomada de decisão e manutenção dos indicadores. Com foco nas ferramentas Excel e Power BI; Bacharel em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá".

Local: Laboratório de Informática (Centro de Ciências)

Empreendedorismo como fonte de realizações, de 15h às 17h.



Bruno Oliveira - "Bacharel em Administração de empresas Faculdade do Sudeste Mineiro (FACSUM); Mestre em Marketing pela Universidad de La Empresa (UDE); Doutorando em Ciências Empresariais pela Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES); Empresário, proprietário do Grupo Project há mais de 10 anos".



Local: Auditório II (Centro de Ciências)