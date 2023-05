SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HDI Seguros, por meio de sua controladora Talanx Group, anunciou neste sábado (27) a assinatura de acordo de compra das operações da Liberty Seguros na América Latina, que engloba as atividades do Brasil, do Chile, da Colômbia e do Equador. O valor da transação gira em torno de 1,3 bilhão de euros (R$ 6,97 bilhões).

A negociação envolve toda a operação do grupo Liberty nestes países, além da empresa de assistência Fácil Assist e da marca de seguros Aliro.

Com a transação, a HDI incrementa seus negócios em cerca de 45% na América Latina e deve aumentar seu prêmio bruto em aproximadamente 1,7 bilhão de euros (R$ 9,1 bilhões).

"O Brasil é um país core para o Grupo Talanx, do qual a HDI Seguros é integrante, e essa aquisição dos negócios da Liberty Seguros na América Latina faz parte de um projeto muito claro de crescimento da empresa no país", afirmou Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros, em nota.

"Nosso objetivo final é oferecer produtos ainda mais competitivos, com um dos mais amplos portfólios do mercado", acrescentou o executivo.

Com aproximadamente 1.300 colaboradores, a HDI gerou prêmio bruto de cerca de R$ 4,5 bilhões no Brasil em 2022. Após a aquisição da Liberty e das linhas de negócios de varejo da Sompo Seguros, em junho de 2022, a empresa atinge a segunda colocação no ranking das maiores seguradoras do país, com prêmio emitido estimado em 13,3 bilhões. A liderança do mercado é da Porto Seguro, com prêmio emitido de R$ 22,5 bilhões no ano passado.

"A aquisição se encaixa perfeitamente em nossa estratégia de alcançar posições de liderança em nossos principais mercados por meio de crescimento orgânico e inorgânico", afirmou Torsten Leue, presidente do conselho de administração do Talanx, em nota.

Juntamente com a Europa, a América Latina é uma das principais regiões no setor de varejo da HDI.

Leue disse que a aquisição deve gerar um impacto positivo para o lucro e a rentabilidade da operação no primeiro ano após o fechamento do acordo, esperado para o primeiro semestre de 2024.

"Em um mundo que está mudando rapidamente, o foco operacional aprimorado em nossos canais, produtos e mercados está se tornando cada vez mais importante para o sucesso no longo prazo", afirmou Tim Sweeney, presidente e diretor executivo da Liberty Mutual Insurance.

Até a conclusão da transação, sujeita às aprovações regulatórias do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da Susep (Superintendência de Seguros Privados), a HDI e a Liberty continuarão o seu trabalho sem mudanças nas ofertas de produtos e serviços.

As relações comerciais também seguem inalteradas e a administração das seguradoras continua de maneira independente.