SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) lançou na última sexta-feira (2) um projeto-piloto para tentar diminuir o número de cancelamentos de perícia médica pelo não comparecimento do solicitante.

O teste será realizado por ao menos dois meses na cidade de Caruaru (PE) e será feito pela Central 135. Um operador entrará em contato com a pessoa que solicitou o exame para confirmar a ida à perícia médica no dia marcado.

Caso o beneficiário não possa ir, será remarcada uma nova data. As ligações serão feitas entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira.

A expectativa é que o projeto melhore em 20% o número de comparecimento às perícias agendadas. Se a iniciativa tiver o resultado esperado, ela pode ser expandida para o restante do país.

Em abril deste ano, 1,05 milhão de brasileiros aguardavam perícia médica, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social. O número é 13,3% maior do que o registrado em dezembro de 2022, quando haviam 930,6 mil na fila.

A fila da perícia tem sido prejudicada por alguns fatores desde 2020. A pandemia de Covid, que fez com que agências do INSS ficassem fechadas por sete meses, greves de peritos e funcionários do instituto e alto número de servidores se aposentando fez a fila chegar a 1,008 milhão em maio de 2022.

Cerca de dois terços das perícias médicas solicitadas estão relacionadas a benefícios por incapacidade. Outros 20% têm relação com o BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, enquanto uma parte menor contempla aposentadoria especial por exposição a agentes prejudiciais à saúde.

O ministro Carlos Lupi, da Previdência Social , acredita que o projeto-piloto pode ajudar a diminuir essa fila. "O contato ativo por telefone e SMS é mais um avanço que estamos implementando na direção de um serviço mais eficiente e qualificado. A tecnologia é fundamental para o progresso contínuo do ministério e do INSS", afirmou.

O projeto-piloto terá a participação de 50 atendentes da central em Caruaru. Os profissionais já estão passando por treinamento e seguirão um padrão adotado para as confirmações ou reagendamento, de forma a melhorar o fluxo de atendimento.

MUTIRÃO DO INSS

Além de receber o projeto-piloto, a cidade pernambucana foi a primeira a receber o mutirão de atendimento para liberar o BPC, benefício no valor de um salário mínimo (R$ 1.320) pago a segurados de baixa renda com idade a partir de 65 anos ou que sejam pessoas portadoras de deficiência.

O mutirão ocorreu no último sábado e domingo, e tem como objetivo diminuir a fila na concessão do benefício. As próximas cidades a receber a ação serão Manaus (AM), Imperatriz (MA) e Montes Claros (MG).

*

VEJA AS DATAS DO MUTIRÃO DO INSS PARA LIBERAR O BPC:

- Manaus (AM) - 17 e 18 de junho

- Imperatriz (MA) - 24 e 25 de junho

- Montes Claros (MG) - 1 e 2 de julho