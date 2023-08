BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Fernando Haddad (Fazenda) comemorou nesta quarta-feira (2) a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central de cortar a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual, de 13,75% para 13,25% ao ano.

"O corte de 0,50% na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa. Um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos", afirmou o ministro em rede social.

Horas antes da decisão, o ministro falou que uma parte do mercado esperava inclusive queda de 0,75 ponto percentual, enquanto o presidente Lula (PT) voltou a atacar diretamente Roberto Campos Neto, chamando o chefe do BC de "rapaz" que "não entende de Brasil".

O ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), chegou a publicar nesta quarta um vídeo com uma paródia do jingle contra Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral. Em vez do famoso "Tá na hora do Jair... Jair embora", a música passou a ser "Tá na hora de cair... cair o juro".

Anteriormente, Lula já havia questionado se o chefe da autarquia estava louco e dito que Campos Neto não tem compromisso com o Brasil. Haddad se somou à pressão, ao lado do presidente Lula (PT), de ministros e do PT, sobre o BC por um corte na taxa básica.