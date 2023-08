SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fogo de Chão é avaliada em R$ 5,4 bi, clube do livro TAG e livraria Dois Pontos unem negócios e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (17).

**DE ESPETO CORRIDO A 'STEAK HOUSE' DE R$ 5,4 BI**

O fundo de private equity Bain Capital vai comprar a brasileira Fogo de Chão da gestora Rhône Capital, em um negócio que avaliou a rede de churrascarias em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,4 bilhões), segundo a agência Reuters.

EM NÚMEROS

A Rhône havia desembolsado US$ 560 milhões (R$ 1,8 bilhão, na cotação da época) em 2018 para tirar a Fogo de Chão da Nasdaq, Bolsa americana em que ela estava listada desde 2015.

A venda dos ativos da churrascaria brasileira à Bain Capital gerou um retorno em dólares para a Rhône de mais de três vezes, ainda segundo a Reuters.

AO PONTO

Desde 2021, quando os restaurantes foram reabertos ao público após a pandemia, a receita da Fogo de Chão cresceu 15% ao ano.

O bom resultado até fez a Rhône pensar em relistar o ativo na Bolsa, mas as condições do mercado ainda um pouco azedas fizeram a gestora optar pela venda privada.

QUEM É QUEM

- Fogo de Chão: fundada em 1979 na tradição do espeto corrido gaúcho, hoje a churrascaria é mais associada a Brazilian Steak House. Das 76 unidades ao redor do mundo, 58 estão nos EUA, país em que a empresa chegou em 1997. No Brasil, são oito restaurantes.

- Bain Capital: com US$ 175 bilhões em gestão, o fundo conhece o setor alimentício. Já investiu em marcas como Burger King, Dunkin' Brands, Domino's e Bloomin' Brands.

**FUSÃO NO MERCADO DE LIVROS**

A livraria Dois Pontos e o clube de assinatura TAG anunciaram nesta quarta a fusão de suas operações, criando uma nova empresa com receita estimada em R$ 38 milhões, mostra o blog Painel das Letras, do jornal Folha de S.Paulo.

QUEM É QUEM

- Dois Pontos: fundada há dois anos, a livraria apenas virtual tem hoje um catálogo de 150 mil títulos.

- TAG: o clube de assinatura lançado em 2014 aposta em um modelo de negócio de curadorias de livros, que são entregues a domicílio. Tem cerca de 35 mil assinantes.

A ESTRATÉGIA

Além de compartilharem um sócio investidor (Alfredo Setubal), as empresas dizem que seus negócios se complementam.

A Dois Pontos até investiu em um par de clubes de assinatura, mas que não atingiu patamar relevante.

A TAG também abriu uma loja para vender suas edições, mas hoje tem dificuldades com a alta de custos gerada pela pandemia.

A aposta das duas é na valorização da curadoria e na fidelização de leitores em um momento de crise nas lojas físicas, simbolizado pelo vaivém jurídico do processo de falência da Livraria Cultura.

No ano passado, as livrarias virtuais registraram faturamento maior que as lojas físicas na venda de livros pela primeira vez na história do país.

**MAIS UM TRI NEGATIVO PARA O VAREJO**

A maioria das dez empresas do varejo brasileiro que faturam acima de R$ 1 bilhão fechou mais um trimestre no negativo.

Desse grupo, sete (Carrefour, Assaí, Magalu, Via, Raia Drogasil, Natura&Co e Grupo Pão de Açúcar) tiveram prejuízo.

Duas não informaram os resultados do período. Em recuperação judicial, a Americanas adiou a divulgação do balanço, enquanto o Grupo Boticário é uma companhia de capital fechado.

O único que terminou o trimestre no azul foi o Grupo Mateus, dono de lojas de atacado e supermercados com forte presença no Nordeste, que registrou lucro de R$ 294 milhões, alta de 13% na comparação anual.

O QUE EXPLICA

O azedume no setor não surpreende os analistas, que já previam dificuldades com o alto patamar da Selic. O segmento é mais penalizado pelos juros porque sofre nas duas pontas:

- As varejistas são muito dependentes de crédito para operar. Com a Selic nas alturas, os novos empréstimos se tornam mais caros, assim como a gestão da dívida assumida em anos anteriores.

- Com menos descontos e condições para parcelamento, os consumidores colocam o pé no freio nas compras para evitar maior endividamento.

MAIS SOBRE EMPRESAS E BOLSAS

? O gestor Michael Burry, que ficou famoso pelo filme "A Grande Aposta" por ter previsto a crise americana de 2008, comprou posições vendidas contra os índices S&P 500 e Nasdaq. A estratégia significa uma aposta na queda das ações americanas.

? A fabricante vietnamita de carros elétricos Vinfast (cuja história contamos aqui) estreou na terça na Nasdaq e já tem valor de mercado maior que montadoras como GM e Ford. A empresa só passou a focar nos modelos sem gasolina no ano passado.

**ORIGEM DO APAGÃO FOI DESCOBERTA, MAS...**

A origem do problema que gerou um apagão na terça em 25 estados e no Distrito Federal foi em uma linha da Chesf, subsidiária da Eletrobras na região Nordeste. A informação foi relatada pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia).

ENTENDA

Segundo o governo, um erro de programação fez uma proteção não ser acionada quando era necessário e então a linha "abriu" (deixou de receber energia).

O diretor-geral do ONS (Operador Nacional do Sistema) afirmou ainda que não houve problema adicional, como foi sugerido pelo ministro no dia do apagão.

SIM, MAS...

Tanto o governo quanto a Eletrobras dizem que a falha que gerou o desligamento de uma linha de transmissão não é suficiente para causar um problema sistêmico como o observado.

"O desligamento isolado não causaria o impacto visto no SIN [Sistema Interligado Nacional] e este é um ponto que ainda está sendo apurado", disse o ONS.

Alexandre Silveira afirmou que, por essa razão, ainda é preciso trabalhar com todas as hipóteses, e manteve as investigações com a PF.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Avanço do arcabouço fiscal cria impasse sobre piso de gastos com Saúde em 2023. Governo pode ter de ampliar despesa na área em R$ 6 bi; consulta ao TCU para esclarecer tema está em avaliação.

MERCADO

Ministro quer usar recursos do Fundo Amazônia para obra em rodovia que corta floresta. Ministro quer 50 novos contratos de concessão; governo poderá ter participação minoritária no trem-bala.

MERCADO

Brasil foi o país que mais ganhou milionários em 2022, aponta relatório. Grandes investidores veem riqueza global cair pela primeira vez desde 2008.

TECNOLOGIA

Estudo aponta que ChatGPT tem viés de esquerda. Pesquisa da Universidade East Anglia conclui que modelo de IA privilegia respostas que se alinham a democratas e petistas.