Diferentemente do publicado na versão anterior do texto "Fogo de Chão vale R$ 5,4 bi, TAG e Dois Pontos unem negócios e o que importa no mercado", Raia Drogasil, Assaí e Carrefour não registraram prejuízo no segundo semestre. As três empresas tiveram lucro. A matéria original foi corrigida, e uma nova versão, publicada.

Tags:

Correção