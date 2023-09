SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CIEE (Centro de Integraça Empresa-Escola) realiza, a partir desta segunda-feira (18), uma feira virtual de estádio, a Expo CIEE Virtual 2023. O evento é gratuito, das 8h às 18h, e termina no dia 22. São esperados 60 mil participantes.

Segundo os organizadores, há mais de 10 mil vagas online para quem busca uma oportunidade de estágio ou aprendizagem. A ação contará com chat, atendimento exclusivo e a possibilidade de sair do evento encaminhado para uma entrevista.

As inscrições para participar devem ser feitas no portal www.expociee.com.br. Na página inicial, vá em "Inscreva-se aqui" e informe os dados solicitados. Haverá palestras transmitidas a partir do Teatro CIEE, que fica em São Paulo (SP).

Haverá ainda trilha personalizada, na qual cada visitante receberá ajuda de um assistente virtual para desenhar sua própria trilha personalizada com palestras, expositores e atividades das quais poderá participar a partir de seus objetivos pessoais.

Caso queira aperfeiçoar o currículo, o estudante poderá contar com oficina online com dicas de como montar o documento. Se deseja receber dicas para apresentar sua melhor versão na hora da entrevista, será possível agendar uma sessão com um especialista para saber o que explorar melhor.

Será possível também receber a indicação de cursos do CIEE Saber Virtual voltados para o aprimoramento de conhecimentos técnicos e comportamentais, baseados nas habilidades e competências esperadas conforme os ambientes de trabalho e as vagas de emprego.

Haverá 40 palestras que vão debater o mundo do trabalho com profissionais de diversas áreas, entre elas trabalho e carreira, saúde e bem-estar, educação e aprimoramento, e futuro e tecnologia.

Dentre os convidados estão o jornalista Flávio Prado, que falará sobre redes sociais no mercado de jornalismo, a mentora de carreira da Geração Z, Ana Letícia Magá, com o tema "Carreiraflix: como vender o seu talento como se fosse a sua série preferida", e os criadores do canal @cauwave, que vão contar um pouco a respeito de carreira na internet.

Serviço

- A feira começa nesta segunda-feira (18) e segue até sexta (22), das 8h às 18h

- Após inscrição (no portal www.expociee.com.br) o acesso às atividades é liberado dentro do horário da feira

Para esta ação da Expo são 10.928 vagas em todo o país, divididas em:

8.765 vagas de estágio

2.163 vagas de aprendizagem

Quais são as exigências das vagas?

Estágio - Pode ser estagiário aquele estudante que estiver frequentando o ensino regular em instituições de:

- educação superior

- educação profissional

- ensino médio

- educação especial anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional EJA (educação de jovens e adultos)

Jovem Aprendiz - Para ser jovem aprendiz é preciso:

- Ter de 14 a 24 anos incompletos

- Estar cursando ensino fundamental, médio ou já ter concluído o ensino Médio

- Se for pessoa com deficiência, não tem limite de idade para ser um Jovem Aprendiz

- Ter um contrato de 4h ou 6h diárias e até 30h semanais, com direito a registro em carteira, salário, vale-transporte, férias e certificado de qualificação profissional na conclusão da capacitação teórica