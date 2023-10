CAJAMAR, SP (FOLHAPRESS) - Consumidores já podem usar os créditos acumulados no programa Nota Fiscal Paulista para quitar ou abater valores do IPVA de 2024.

O prazo para transferir os valores para pagar o imposto do veículo termina no dia 31 de outubro, segundo informou a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo.

É possível usar os créditos para pagar todo o imposto ou parte dele e o consumidor poderá escolher o valor que deseja transferir. Caso o cidadão envie mais do que é necessário para a quitação total, o dinheiro será restituído na conta da Nota Fiscal Paulista.

O veículo precisa estar no nome do usuário cadastrado no programa. Se ele for vendido, não será possível desfazer a operação.

VEJA COMO TRANSFERIR OS CRÉDITOS PARA PAGAR O IPVA

- Acesse o site da Nota Fiscal Paulista

- Clique em "Acesso ao sistema" e faça o login, informando CPF ou CNPJ e senha

- Acesse o menu "Conta corrente" Clique em "Utilizar créditos"

- Escolha a opção "Quitação ou abatimento no valor do IPVA"

- Será preciso informar o número do Renavam do veículo e clicar em confirmar

- Depois, o contribuinte precisará digitar o valor que deseja transferir para o pagamento do IPVA e confirmar os dados

- Se estiver tudo certo, aparecerá a tela com a mensagem "Sucesso na operação" e o valor que foi registrado para abatimento do IPVA 2024

CARROS COM IPVA MAIS CARO EM SP

Carros com IPVA mais caro em SP Veículos pagam os impostos mais elevados, segundo dados da Secretaria da Fazenda O contribuinte pode também verificar se há eventuais débitos vinculados ao seu veículo acessando https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx.

A Secretaria da Fazenda disponibiliza dois canais para responder a eventuais dúvidas da população, por meio de seu site e dos telefones 0800-0170-110 e (11) 2930-3750.

Segundo o órgão, 11.949 consumidores solicitaram em outubro do ano passado o abatimento do IPVA de 2023. Somados, os créditos possibilitaram um recolhimento de cerca de R$ 395 mil.