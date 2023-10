SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os donos dos jornais ingleses Times, Sun e Daily Mail vão unificar as operações para imprimir as publicações, de acordo com informação divulgada pelo jornal The Guardian nesta quarta-feira (4). A medida visa reduzir os custos das empresas impactadas pela queda na venda e tentar evitar cortes de funcionários.

Com a unificação, parques gráficos nas cidades de Thurrock e Dinnington, ambos na Inglaterra, podem ser fechados. A intenção da News UK, de Rupert Murdoch, e da DMGT (Daily Mail & General Trust), de Lord Rothermere, é que todos os jornais ingleses passem a ser impressos pelos dois conglomerados.

Outras publicações como Telegraph, i, Evening Standard, Financial Times, Metro, Newsquest, New Scientist e John Lewis também serão impressas nos mesmos locais.

"A realidade é que a leitura de jornais está em queda há alguns anos e o setor tem enfrentado pressão crescente para alinhar a capacidade com a demanda", explicou Darren Barker, diretor administrativo da Newsprinters UK, que pertence à News UK e é responsável pela impressão dos veículos da empresa.

Segundo o The Guardian, com o lançamento da joint venture, os jornais passarão a ser impressos em três parques gráficos no Reino Unido. Além deste grupo, o outro conglomerado que imprime jornais no país é o Reach, que pertence ao dono das publicações Mirror e Express.

Os grupos News UK e DMGT descartam, no momento, a possibilidade de uma fusão dos veículos das empresas, sendo a parceria restrita à impressão dos jornais. Uma possível união em escala maior das empresas poderia ser bloqueada pelo órgão responsável por monitorar a concorrência no mercado no Reino Unido.

"Essa combinação proposta forneceria uma solução de longo prazo para os títulos impressos do Mail. Devemos encontrar maneiras de manter os jornais físicos, que têm um futuro importante, comercialmente viáveis", disse Julia Palmer-Poucher, diretora de produção do grupo DMG Media Group, subsidiária da DMGT.

