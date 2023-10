SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lucro líquido recorrente do Santander Brasil foi de R$ 2,729 bilhões no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 12,60% comparada ao mesmo período de 2022. Em relação ao segundo trimestre, o valor representa uma melhora de 18,20%.

O ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido, indicador que mede a rentabilidade da operação) foi de 13,10% de julho a setembro, o melhor do ano até então, mas menor que os 15,6% do terceiro trimestre do ano passado.

Apesar da queda anual, o dado é melhor que os R$ 2,453 bilhões de lucro e 11,8% de ROE esperados pela XP.

Fachada de uma agência do Santander; a unidade brasileira do banco lucrou R$ 2,729 bilhões no terceiro trimestre de 2023

A carteira de crédito do Santander cresceu 1,3% na comparação trimestral (1,0% desconsiderando o

efeito da variação cambial), para R$ 502,6 bilhões em setembro. Em relação ao terceiro trimestre de 2022, houve aumento de 3,79%

Segundo a administração, o banco retomou a expansão para as pequenas e médias e acelerou a concessão de crédito e de títulos privados para grandes empresas. "O que embasará o nosso objetivo de dobrar o negócio a médio prazo."

Para pessoas físicas, o aumento trimestral foi de 1,6% e o anual, de 5,58%. Para pequenas e médias empresas, este ganho foi de 3,1% e de 6,45%, respectivamente.

No consignado, a concessão chegou a R$ 64,6 bilhões, 12,4% maior em relação ao mesmo período de 2022, com crescimento acima do mercado, segundo o banco.

Além do aumento na concessão, a inadimplência caiu para o melhor patamar desde o primeiro trimestre de 2022, indo a 3%. No trimestre passado, ela estava a 3,3%.

Com isso, o banco reduziu a provisão contra calotes em 6%, para R$ 5,618 bilhões.

"Esta melhora se deve à estratégia adotada desde o início de 2022, mais seletiva em crédito, com foco em produtos com garantias e em clientes com melhor perfil de risco", afirma Gustavo Alejo, diretor financeiro do Santander Brasil.

*

RAIO-X SANTANDER BRASIL NO 3º TRI DE 2023

Funcionários: 55.739

Clientes: 64,6 milhões

Agências: 2.756

Lucro líquido: R$ 2,729 bilhões

ROE: 13,10%

Fundação: em atividade no mercado local desde 1982

Principais concorrentes: Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa