SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Americanas informou o mercado que decidiu entrar em período de exclusividade em relação a uma das propostas de compra da rede Hortifruti Natural da Terra.

Conforme noticiado pelo jornal Valor Econômico, e confirmado pela reportagem, a empresa em questão, interessada no ativo, é a rede de supermercados St Marchê.

A venda da Natural da Terra faz parte do plano de recuperação judicial da Americanas, que assumiu em junho uma fraude contábil nos balanços financeiros da empresa que resultou em um rombo de mais R$ 20 bilhões.

Segundo comunicado ao mercado enviado na noite da última quinta-feira (2), a proposta que entrou em período de exclusividade foi recebida no dia 12 de setembro deste ano, e tem prazo de até 120 dias.

"Tal período de exclusividade poderá ser estendido por mais 60 dias, para aprofundar as negociações acerca da proposta recebida", informou a Americanas.

A empresa não deu nenhum detalhe sobre o valor oferecido pela rede de hortifrutis.

Questionada, a assessoria da Americanas não confirmou a empresa que negocia com exclusividade o ativo, e disse que não acrescentaria nenhuma informação ao divulgado no comunicado ao mercado.

A Americanas iniciou o processo de sondagem no mercado para venda do ativo no dia 18 de maio.

"A companhia informa que recebeu propostas não vinculantes acerca de potencial alienação do HNT [Hortifruti Natural da Terra] através de unidade produtiva isolada (UPI) no âmbito da sua recuperação judicial", disse a Americanas no comunicado ao mercado.

O rombo bilionário na empresa, que inicialmente foi denunciado como "inconsistências contábeis" pelo ex-CEO da companhia, Sergio Rial, em janeiro deste ano, resultou na recuperação judicial da empresa.

Em março deste ano, o plano de RJ foi apresentado ao mercado.