Um novo voo que liga Belo Horizonte à Santiago, no Chile, começará a funcionar a partir de 15 de junho deste ano. Segundo o Governo de Minas, a venda das passagens teve início na segunda-feira (8) pela empresa aérea de baixo custo Sky Airline.

Os voos serão operados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados, com aviões Airbus A320 configurados para 186 passageiros, pousando em Confins às 17h35 e decolando, rumo a Santiago, às 18h30.

A partir de junho, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte terá nove voos internacionais, sendo dois para Santiago – o outro voo é feito pela Latam desde novembro de 2023.

No ano passado, o Estado registrou 17 novas conexões partindo de Minas Gerais, um crescimento de 20%. Somente as rotas internacionais passaram de duas, no fim de 2022, para oito, pouco mais de um ano depois.

"Seguimos ampliando a oferta de voos e proporcionando a melhor experiência aeroportuária aos clientes com a opção de companhia ‘low cost’ a operar no aeroporto, mantendo a qualidade e a excelência no atendimento, afinal, toda a frota da Sky Airline é composta por novíssimos e confortáveis Airbus A320neo, com capacidade para 186 passageiros”, explicou o diretor de Operações do BH Airport, Herlichy Bastos.

A Sky Airline é uma companhia aérea chilena de baixo custo que presta serviço de transporte aéreo de passageiros e carga desde o ano de 2002. De acordo com o governo estadual, a empresa transporta mais de 140 mil passageiros mensalmente, dominando 23% do mercado aéreo doméstico chileno.

No Brasil, a companhia também opera voos da capital chilena para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador.



