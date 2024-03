RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rendimento domiciliar per capita (por pessoa) da população do Maranhão equivale a menos de 30% do registrado no Distrito Federal, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No estado nordestino, o valor mensal foi de R$ 945 em 2023. É o equivalente a cerca de 28,2% da renda per capita registrada no Distrito Federal: R$ 3.357.

Conforme o IBGE, o Maranhão tem o menor rendimento do país, enquanto o Distrito Federal responde pelo maior. No Brasil, o indicador foi calculado em R$ 1.893 por mês em 2023.

Os valores são publicados de forma resumida pelo IBGE em termos nominais ?sem o ajuste pela inflação. O rendimento domiciliar per capita representa a razão entre a renda domiciliar total e o número de moradores de cada local.

Nessa conta, são considerados os rendimentos do trabalho e de outras fontes, diz o IBGE. "Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos", afirma o instituto.

A divulgação atende a uma lei que estabelece os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Os dados são repassados pelo IBGE para o TCU (Tribunal de Contas da União).

Em 2022, o rendimento mensal domiciliar per capita havia sido calculado em R$ 1.625 no Brasil, também em termos nominais. Ou seja, ao chegar a 1.893 no país em 2023, o indicador teve alta de 16,5%.

*

RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA EM 2023, EM R$

Distrito Federal - 3.357

São Paulo - 2.492

Rio de Janeiro - 2.367

Rio Grande do Sul - 2.304

Santa Catarina - 2.269

Paraná - 2.115

Mato Grosso do Sul - 2.030

Goiás - 2.017

Mato Grosso - 1.991

Minas Gerais - 1.918

Espírito Santo - 1.915

Brasil - 1.893

Tocantins - 1.581

Rondônia - 1.527

Amapá - 1.520

Roraima - 1.425

Rio Grande do Norte - 1.373

Piauí - 1.342

Paraíba - 1.320

Pará - 1.282

Sergipe - 1.218

Amazonas - 1.172

Ceará - 1.166

Bahia - 1.139

Pernambuco - 1.113

Alagoas - 1.110

Acre - 1.095

Maranhão - 945

Fonte: IBGE