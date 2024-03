O governo decidiu manter na MP (medida provisória) a reoneração da folha dos municípios, diferentemente do afirmado em versão anterior do texto "Lula assina revogação parcial de MP e mantém desoneração para 17 setores". A decisão de Lula não deve beneficiar as cidades com a desenoração. O texto original foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

