RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego do Brasil ficou estável em 7,6% no trimestre até janeiro de 2024, apontam dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se do mesmo patamar dos três meses anteriores, encerrados em outubro de 2023 (7,6%).

O novo resultado é o menor para trimestres até janeiro desde 2015 (6,9%) e veio levemente abaixo da mediana das previsões do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam desocupação de 7,8% para o período.

De acordo com o IBGE, o número de desempregados ficou em 8,3 milhões até o último mês de janeiro. O contingente também permaneceu estável em relação ao trimestre encerrado em outubro.

O instituto afirma que o desemprego costuma cair no final do ano e aumentar nos primeiros meses do ano seguinte. Porém, até janeiro de 2024, isso ainda não foi observado, já que os números indicam estabilidade na desocupação.

"Quando a gente fala dos processos de dispensa, a gente tenta avaliar esse fenômeno dentro de todo o trimestre do ano seguinte [janeiro a março]. O que a gente tem de 2024, até o momento, é apenas o mês de janeiro", disse Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE.

"É apenas um terço da virada de ano representado no trimestre móvel. É possível, sim, que um eventual processo de dispensa não tenha sido verificado ainda", completou.

A população desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter emprego, não faz parte desse contingente nas estatísticas oficiais.

POPULAÇÃO OCUPADA EM ALTA

Os dados divulgados nesta quinta integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento do IBGE abrange tanto atividades formais quanto informais ?dos empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.

A população ocupada com algum tipo de trabalho chegou a 100,6 milhões no trimestre até janeiro, informou o IBGE.

O avanço foi de 0,4% na comparação com os três meses anteriores (mais 387 mil pessoas) e de 2% ante igual intervalo finalizado em janeiro de 2023 (mais 2 milhões).

Ao alcançar 100,6 milhões, a população ocupada renovou o recorde da série histórica comparável, iniciada em 2012. Porém, considerando as três séries que integram a Pnad, um número maior já foi verificado até dezembro do ano passado (quase 101 milhões).

RENDA SOBE NA MÉDIA

O IBGE também apontou que a renda média da população ocupada seguiu em alta. Até janeiro, o rendimento real habitual de todos os trabalhos foi estimado em R$ 3.078 por mês.

A cifra representa um aumento de 1,6% ante o intervalo finalizado em outubro (R$ 3.031). O indicador também avançou 3,8% na comparação com o trimestre até janeiro do ano passado (R$ 2.965).

Valores maiores do que o mais recente (R$ 3.078) só foram verificados pelo IBGE ao longo de 2020, quando houve uma mudança na composição da população ocupada.

À época, a pandemia tirou do mercado especialmente os informais, que costumam ganhar menos, o que elevou a renda média de quem permaneceu empregado.

Os percentuais de variação do rendimento até já foram maiores ao longo de 2022 e 2023, mas ainda mostram comportamento positivo.

Na comparação com o trimestre até outubro do ano passado, a renda cresceu principalmente no setor público e em atividades informais, destacou Adriana Beringuy, do IBGE. Já na comparação anual, segundo a pesquisadora, os aumentos estão mais disseminados.

O economista Igor Cadilhac, do PicPay, avalia que Pnad segue mostrando um mercado de trabalho "forte e com uma composição saudável". Ele, contudo, faz um alerta para uma eventual dificuldade no combate à inflação devido à renda ainda em alta.

"Olhando para os salários, vimos uma nova expansão na margem. Esse avanço veio principalmente no setor público formal e segue dando sustentação ao consumo das famílias", diz.

"Pensando, agora, nas suas implicações para o cenário de inflação de médio prazo, a dinâmica traz alguma preocupação, sobretudo com a nova regra do salário mínimo", completa.

Em 2024, analistas esperam ritmo menor para o mercado de trabalho no Brasil, após o desempenho positivo de 2023. A perspectiva está associada à previsão de desaceleração da atividade econômica neste ano.

No recorte trimestral, a taxa de desemprego já havia marcado 7,4% nos três meses até dezembro. Esse período, contudo, integra outra série da Pnad. A pesquisa apresenta três séries trimestrais comparáveis.