SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Problemas no Facebook e Instagram geraram um pico de reclamações de usuários na tarde desta terça-feira (5). No site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos, as notificações saltaram por volta das 12h.

O Facebook registrava mais de 28 mil reclamações na plataforma, enquanto o Instagram somava 21 mil. Antes das 12h, nenhuma havia sido feita. Nas redes sociais, usuários relatavam que os aplicativos haviam saído do ar.

Procurada, a Meta, holding que controla o Instagram e o Facebook, não respondeu até a publicação deste texto.

De acordo com o Downdetector, 62% das reclamações referentes ao Instagram se referem a aplicativos móveis, 27% à conexão com servidor e 11% à linha do tempo.

No Facebook, 69% dos registros eram sobre o app, 28% sobre a conexão com servidor e 4% sobre o website.