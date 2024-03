SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O contribuinte que caiu na malha fina e acertou as pendências ou entregou com atraso a sua declaração pode verificar a partir desta quinta-feira (21) se está no lote residual de restituição do Imposto de Renda.

O órgão liberará a consulta a partir das 10h com 205.930 contribuintes beneficiados, que receberão um total de R$ 339,01 milhões.

A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal (veja mais abaixo o passo a passo) ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celular e tablet. O pagamento será feito em 28 de março pela forma especificada pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.

Caso o valor não seja depositado, a quantia ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por um ano. Neste caso, o contribuinte pode reagendar pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf), ou ligando para a Central de Relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

De acordo com a Receita, a lista de contribuintes está dividida da seguinte forma:

- 4.201 beneficiados têm 80 anos ou mais

- 28.541 estão entre 60 e 79 anos

- 3.404 são deficientes ou portadores de alguma doença grave

- 6.910 tem o magistério como maior fonte de renda

- 106.906 optaram por usar a declaração pré-preenchida ou pedir a restituição via Pix

- 56.778 contribuintes não se enquadram em nenhuma das condições acima

Se o crédito depositado não for resgatado em até um ano, é preciso fazer um requerimento pelo portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos", indo em "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

*

COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

A consulta é feita pela internet, no site da Receita Federal. O contribuinte precisa informar o número do CPF, a data de nascimento e os dados solicitados na tela.

Por essa consulta mais simples, o sistema não informa o valor da restituição, mas para quem entrar no lote aparecerá que o pagamento será feito, a data do depósito e a forma indicada pelo contribuinte para recebimento, se conta bancária ou Pix.

PELO SITE DA RECEITA FEDERAL:

- Entre no site da Receita (www.gov.br/receitafederal) e clique no quadro onde se lê "Meu Imposto de Renda"

- Vá em "Consultar a Restituição"

- Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício

- Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em "Consultar"

PELO APLICATIVO MEU IMPOSTO DE RENDA:

- No aplicativo, informe a senha do cadastro no Gov.br

- Na aba "Serviços do IRPF" selecione a opção "Consultar Restituição"

- Na nova página, insira CPF, data de nascimento e ano da restituição em questão

- Depois, clique em "Consultar"

Para quem não tem conta conta Gov.br no aplicativo da Receita Federal:

- No aplicativo, selecione a opção "Consultar Restituição"

- Na nova página, insira CPF, data de nascimento e ano da restituição em questão

- Depois, clique em "Consultar"

COMO CONSULTAR O EXTRATO DA DECLARAÇÃO NO E-CAC

A consulta feita pelo Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual do fisco, é mais completa. Para isso, é preciso ter senha gov.br prata ou ouro. Veja o que fazer:

1 - Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br"

2 - Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"

3 - Depois, digite a senha e vá em "Entrar"

4 - Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)"