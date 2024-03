SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rede de supermercados Dia entrou nesta quinta-feira (21) com pedido de recuperação judicial, com dívidas que somam quase R$ 1,1 bilhão.

Valor da ação é de R$ 1,081 bilhão. Em nota, o Dia disse ter feito "grandes investimentos e esforços no país, sem que tenha obtido o retorno esperado".

Pedido acontece após anúncio de reestruturação no país. Na semana passada, o grupo comunicou que fecharia 343 supermercados e 3 centros de distribuição e permaneceria somente em São Paulo.

Aproximadamente 240 unidades continuarão em operação em São Paulo, segundo a marca. "Desde sua chegada ao Brasil em 2001, o Grupo Dia realizou grandes investimentos e esforços no país, sem que tenha obtido o retorno esperado", disse o Dia em nota.

Marca espanhola está no país desde 2001. O Dia, sigla para Distribuidora Internacional de Alimentos, disse que vem tendo "persistentes resultados negativos" no país.

A empresa também afirmou que o pedido doe RJ se limita exclusivamente ao Dia Brasil. Ou seja, não impacta a situação financeira na Espanha e na Argentina, "onde atualmente atingiu uma posição relevante com a estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade".

Em fevereiro, o grupo Dia anunciou prejuízo líquido anual de 30 milhões de euros. O resultado é melhor que o registrado em 2022, quando ficou 124 milhões de euros no vermelho. No ano passado, a rede fechou as 500 lojas em Portugal.