Além de uma necessidade, o trabalho representa uma forma de dignidade para cada pessoa. Na atualidade, é comum que se passe boa parte do dia em atividades laborais, fazendo com que exista uma preocupação cada vez mais abrangente sobre o bem-estar geral dos trabalhadores. Como resultado, observa-se que pode haver maior satisfação permeando as relações de trabalho, bem como em outros aspectos da vida.



Contemplando colaboradores com uma completa rede de cuidados:



Mais do que oferecer mecanismos para que trabalhadores tenham sua vida profissional organizada, a Pluxee optou por oferecer um extenso leque de serviços, a fim de tornar a experiência do cliente ainda mais completa e satisfatória. Um dos exemplos é o Pluxee Cuida, que oferece orientações psicológicas, jurídicas, financeiras e sociais aos colaboradores.



É importante destacar que a Pluxee é uma companhia que atende uma clientela composta por empresas que adquirem os seus serviços. Estas, por sua vez, os oferecem aos seus colaboradores, como forma de benefícios corporativos.



Formas de cuidado com a alimentação de trabalhadores:



Dentre os principais serviços oferecidos pela Pluxee estão o Vale-alimentação e o Vale-refeição. No primeiro caso o objetivo do serviço é fornecer recursos para que o trabalhador adquira produtos para consumo no lar. Já no segundo, o intuito é substituir as refeições que seriam servidas nas dependências da empresa. Em ambos os casos, valores são determinados pelas corporações e disponibilizados pela companhia especializada em benefícios corporativos.



Por meio de tais serviços, os trabalhadores passam a dispor de maior liberdade no momento de suas refeições, contemplando aspectos que envolvem desde a escolha dos alimentos até a forma como serão preparados e servidos. Vale salientar que o usuário tem total controle sobre os gastos com alimentação, podendo se programar de forma mais eficiente.



O trajeto de profissionais organizado através do Vale-combustível:



O crescimento dos benefícios corporativos propiciou que outros serviços fossem oferecidos pela Pluxee. É o que se observa em se tratando do Vale-combustível, que pode ser tanto uma alternativa para profissionais que utilizem seus próprios veículos em atividades da empresa, quanto uma forma de ressarcir os gastos com o deslocamento ao trabalho.



Da mesma forma como ocorre em outros serviços da companhia, o Vale-combustível também confere praticidade ao cotidiano dos colaboradores. Além de poder verificar a qualquer momento os créditos envolvendo o benefício, o trabalhador poderá centralizar seus gastos de forma mais organizada.



Um modo de beneficiar amplamente a vida de trabalhadores:



Estes são exemplos de alguns benefícios que a Pluxee oferece para que colaboradores tenham melhorias em termos de bem-estar. Evidentemente, há outras opções de serviços, que poderão ser escolhidos a critério das companhias contratantes, como o Cartão Multibenefícios, por exemplo.



De modo geral, a Pluxee apresenta cuidados que contemplam os trabalhadores na totalidade de suas necessidades. Isso pode ser observado em serviços que abrangem também aspectos físicos e mentais dos profissionais.



Assim sendo, o trabalhador se vê amparado até mesmo em questões de natureza social e financeira. Acompanhando a tendência de proporcionar melhorias expressivas na qualidade de vida dos profissionais, a Pluxee estabelece um relacionamento bastante acessível com seus usuários.



O trabalhador contemplado com os serviços da empresa tem acesso às suas movimentações em se tratando da utilização dos benefícios. Isso pode ser feito tanto por meio de aplicativos e do site institucional, quanto por outros canais de atendimento da Pluxee.



Pelo fato de possibilitar um ambiente corporativo mais salutar, os serviços da Pluxee são considerados positivos, uma vez que a saúde e o bem-estar do trabalhador é colocado como prioridade pelas empresas.