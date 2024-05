A conta de luz de clientes de Juiz de Fora terá reajuste de 6,70% a partir da próxima terça-feira (28). O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nessa terça (21) para clientes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O reajuste na conta de energia tem duração de um ano e será registrado na fatura de junho, com vencimento em julho de 2024.

De acordo com a Cemig, em junho, os consumidores pagarão uma parte do consumo ocorrido antes de 28 de maio, ainda conforme a tarifa antiga, e a outra parcela do consumo já com o novo valor.

A Companhia explicou que, do valor cobrado na tarifa, apenas 25,8% ficam na Cemig Distribuição e se destinam a remunerar o investimento, cobrir a depreciação dos ativos e outros custos.

Os demais 74,2% são utilizados para cobrir encargos setoriais (16,7%), tributos pagos aos Governos Federal e Estadual (20,9%), energia comprada (26,7%), encargos de transmissão (9,4%) e receitas irrecuperáveis (0,5%).

Os impostos arrecadados na tarifa de energia, como taxa de iluminação pública, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) são repassados integralmente para as prefeituras, além dos governos Estadual e Federal.



Tags:

Energia Elétrica | Reajuste