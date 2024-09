De acordo com o especialista em gestão e professor da Estácio, Flávio Guimarães, três setores estão em alta para o segundo semestre de 2024: comunicação política, serviços veterinários e alimentação saudável. A previsão é de crescimento expressivo até dezembro, principalmente devido ao calendário eleitoral e ao aumento da procura por produtos e serviços voltados ao bem-estar animal e à saúde alimentar.

Com a chegada das eleições, o setor de comunicação política se destaca pela demanda de profissionais e serviços. Segundo Guimarães, o período eleitoral traz uma oportunidade para quem atua em gráficas, como panfleteiros, assistentes de comunicação e marketing, além de mídias sociais, voltadas ao impulsionamento de propostas eleitorais. “Além da divulgação de materiais impressos nas ruas, haverá pessoas que divulgarão estes conteúdos nas redes sociais. Então, quem domina recursos tecnológicos e sabe atuar como social mídia, com certeza poderá ser contratado, durante este período eleitoral”, explica o especialista.



Mercado pet em expansão

Outro setor que, segundo Flávio, continua em pleno crescimento é o de clínicas e hospitais veterinários, além da venda de planos de saúde para pets. Com a inauguração de novos estabelecimentos e a crescente exigência dos consumidores em relação à saúde dos animais de estimação, o mercado de petshops tem se expandido. "Este mercado vem crescendo a cada ano, e quem tiver um petshop com venda de remédios e produtos, poderá expandir, caso tenha capital, para um hospital, clínica ou para venda de planos médicos", comenta Guimarães.

O especialista ressalta que o atendimento veterinário personalizado, aliado à oferta de planos de saúde, é uma oportunidade promissora para quem deseja investir no segmento. “Os pets merecem ser tratados com carinho e respeito, e hoje, as clínicas estão proporcionando um atendimento cada vez mais personalizado. Então, para o consumidor, pagar um plano de saúde mensal acaba sendo mais vantajoso e barato. Sem dúvidas, é um mercado promissor que promete alta lucratividade”, acrescenta.



Alimentação saudável em alta

Guimarães também indica a alimentação fitness como uma excelente oportunidade para quem deseja obter uma renda extra, especialmente trabalhando de casa. A venda de marmitas, bolos e salgados sem açúcar, glúten ou lactose atende à crescente demanda por hábitos saudáveis. "O consumidor de forma geral começou a entender que precisa fazer boas escolhas e ter bons hábitos saudáveis para construir saúde para o futuro. Então, este setor também deve seguir aquecido", destaca o professor, que complementa que o crescimento das academias também impulsiona o setor de bem-estar.