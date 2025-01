O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) atingiu o maior patamar de ex-alunos empregados em 22 anos. Segundo a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024, a taxa de formados em cursos técnicos que estão empregados aumentou para 85,6%, a maior porcentagem desde o início da série histórica da pesquisa, em 2002. Essa é a 22ª edição do levantamento, que consultou mais de 211 mil ex-estudantes ao longo de 2023 e 2024.

Segundo o Senai, 75% dos ex-alunos de cursos técnicos ocupam vagas formais, com carteira assinada. Para a entidade, o aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao relatório de 2021-2023 demonstra que os formandos do Senai estão bem posicionados no mercado de trabalho.

"Está claro que investir em educação profissional e tecnológica é essencial para construir um futuro mais sólido. O Senai trabalha continuamente para acompanhar as tendências do mercado e oferecer cursos que incorporam as mais recentes inovações, formando profissionais que aprendem na prática desde o início e chegam prontos para conduzir as transformações do setor. Por isso, eles estão cada vez mais bem colocados no mercado de trabalho", destaca o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal.

Segundo o indicador de incremento da renda, que compara a renda média do profissional durante o curso e após, a renda média salarial geral dos egressos é de quase dois salários mínimos. Considerando o valor de 2023, que era de R$ 1.320, o salário médio dos ex-alunos do Senai é de aproximadamente R$ 2.508.

Egressos de cursos técnicos de nível médio têm um incremento de 17,4% na renda; cursos de qualificação profissional apresentam aumento de 8%; ex-alunos de graduação mostram acréscimo de 8,7% no salário.

Além disso, os formandos que atuam na área de formação recebem mais do que aqueles que ocupam vagas em outros setores. Ex-alunos de cursos técnicos de nível médio que trabalham na área e aplicam os conhecimentos adquiridos no curso, por exemplo, apresentam ganho salarial 27,6% maior.

Das 1.656 empresas pesquisadas, 1.499 (90%) afirmaram dar preferência aos egressos do Senai no momento de novas contratações.

