O canal de acesso ao Porto de Paranaguá (PR) e o terminal de contêineres do Porto de Santos devem ser leiloados ainda neste ano, declarou nesta quarta-feira (30) o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (foto em destaque).

Segundo o ministro, a expectativa é que o leilão do canal de acesso do Porto de Paranaguá possa ser realizado ainda em agosto. “Depois desse leilão, a gente espera avançar no canal do Porto de Itajaí (SC), no Porto de Santos (SP) e, posteriormente, no Porto da Bahia e no Porto de Rio Grande (RS)”, disse ele, em São Paulo, após leilão de terminais portuários na B3.

O ministro também disse esperar que o leilão do terminal de contêineres do Porto de Santos, o Tecon Santos 10, seja feito ainda em 2025, entre os meses de novembro e dezembro. Este terminal, informou o ministério, está desenhado para ser o maior do Porto de Santos.

“Vamos continuar acelerando o passo e fazendo, ainda em 2025, o equivalente a quase 20 leilões", disse o ministro. "A gente espera investimentos da ordem de mais de R$ 5 bilhões para o Brasil”, completou.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) está analisando o processo desse Tecon Santos 10 e, depois, o projeto deverá ser encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União. “Naturalmente, vamos ouvir a Antaq e o Tribunal de Contas. Mas, primeiro a gente está ampliando o diálogo com todos os investidores nacionais e internacionais”, disse o ministro.

Na manhã de hoje, o ministro participou de um leilão na B3 que concedeu três terminais do Porto de Paranaguá e um terminal do Porto do Rio de Janeiro.

Segundo dados da B3 e do governador do Paraná, Ratinho Júnior, este foi um dos maiores leilões da B3, com participação recorde nos três terminais do Porto de Paranaguá. Um deles foi concedido após ser disputado por seis concorrentes. Já as outras duas áreas de Paranaguá contaram com a participação de cinco concorrentes cada uma.

Transportes

Além do leilão de portos, o governo federal fez hoje, na B3, um leilão rodoviário, com a concessão das rodovias BR-040/MG/RJ e BR-495/RJ, que ligam Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ).

“O governo do presidente Lula garantiu hoje a maior carteira de concessões rodoviárias do mundo inteiro. Com o leilão de hoje nós já contratamos R$ 131 bilhões em investimentos em 11 leilões”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, ao participar do evento.