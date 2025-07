A Petrobras enfrenta dificuldade para preencher vagas de trabalho em operações da companhia – por meio de empresas terceirizadas ? e

A revelação foi feita pela presidente da empresa de petróleo, Magda Chambriard, e por diretores da companhia, nesta quinta-feira (3), durante apresentação a jornalistas do plano de investimentos de mais de R$ 33 bilhões no refino e indústria petroquímica no Rio de Janeiro, até 2029.

“Já estamos nessa fase de pleno emprego, já estão faltando eletricistas, caldeireiros e soldados, todo esse arsenal de pessoal que nós utilizamos e mobilizamos para as nossas operações”, afirmou a presidente Chambriard.

O pacote de investimentos prevê a contratação de 38 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, a Petrobras informou que atividades de manutenção devem gerar mais de 100 mil postos de trabalho.

Apesar de os investimentos anunciados serem concentrados no Rio de Janeiro, Magda Chambriard informou que a dificuldade é percebida também em outros estados.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Pleno emprego

O cenário de pleno emprego citado por Chambriard é um termo usado por economistas que caracteriza uma situação em que todos aqueles que estão dispostos e aptos a trabalhar conseguem encontrar ocupação.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (27), a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio de 2025 ficou em 6,2% ? menor patamar registrado para o período desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Além disso, fica muito perto do menor índice já apurado, 6,1%, marca alcançada no trimestre terminado em novembro de 2024.

A pesquisa revelou ainda o menor nível de desalentados ? pessoas que desistiram de procurar emprego ? desde 2016.

A diretora-executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi, classificou a dificuldade de contratar gente qualificada como “dificuldade boa, porque mostra que a gente está em pleno emprego no Brasil”.

Baruzzi acrescentou que a companhia espera conseguir atrair de volta profissionais qualificados que tiveram que optar por outras formas de emprego por causa de falta de oportunidade em períodos anteriores na área de construção. Ela citou o caso de motoristas de plataformas de aplicativos, como a Uber.

“Muita gente foi para o Uber. Então, vamos ver se a gente consegue trazer o pessoal de volta do Uber para a obra”, disse.

“Muito soldador, muito pessoal bem qualificado, alguns já estão retornando, isso é a informação que as indústrias, que as empresas já estão nos trazendo”, completou ela.

A companhia destacou que uma das normas da Petrobras é que as contratações das terceirizadas sejam com plano de saúde, indicando uma das vantagens do emprego formal.

A diretora informou que um dos caminhos para preencher as vagas ociosas é por meio do Programa Autonomia e Renda da empresa, que qualifica beneficiários do Bolsa Família. Uma das parcerias envolve a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

“A nossa ideia é que retire esse pessoal do Bolsa Família para que possa trabalhar não só nas nossas obras, como nas paradas de manutenção que têm nas refinarias”, pontuou a diretora.

Salários

O diretor executivo de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, classificou o pacote de investimentos anunciado nesta quinta-feira como “geração intensiva de mão de obra”.

Nas manutenções programadas, que geram as maiores demandas da Petrobras por obras, os salários podem variar de R$ 6 mil e mais de R$ 30 mil.

“Para um bom inspetor de solda, a faixa de salário e benefícios é em torno de R$ 10 mil. Um bom planejador, que sabe mexer com software, pode chegar a mais de R$ 25 mil”, listou.

“Eu diria que os salários, em nível de Brasil, [são] muito bons, porque é gente especializada, é mecânico, soldador, inspetor, planejador, para controle de máquinas, de guindastes, de elevação de cargas. É gente muito boa, qualificada, que a gente está precisando, porque nós estamos investindo”, completou.

Tags:

Emprego | Investimento | Petrobras | Postos de Trabalho | Qualificação