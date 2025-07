Incluído de última hora na agenda, o encontro ocorreu nesta tarde no Palácio do Planalto.

A reunião foi convocada pela comissão interministerial, coordenada por Alckmin, que conversa com os setores da economia afetados pela imposição da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros nos Estados Unidos a partir de 1º de agosto. O presidente em exercício não falou com a imprensa após o encontro.

Segundo a Vice-Presidência da República, estiveram presentes os representantes das seguintes empresas e entidades:

Nuno Lopes Alves, diretor-geral da Visa;

Gustavo Lage Noman, vice-presidente de Assuntos Governamentais da Visa;

Márcia Miya, government affairs manager na Apple;

Gustavo Dias, head jurídico e de Relações Institucionais da Expedia na América Latina;

Yana Dumaresq, diretora de Políticas Públicas da Meta;

Daniel Arbix, diretor jurídico do Google;

Igor Luna, consultor jurídico da Câmara Brasileira da Economia Digital.

Também participaram do encontro representantes dos Ministérios das Relações Exteriores; da Fazenda; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e da Vice-Presidência. Esses órgãos também compõem o comitê interministerial.



Na semana passada, o governo Trump anunciou a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil por supostas práticas desleais. O documento cita a corrupção, o desmatamento, decisões que limitam a atuação das big techs no Brasil e o Pix, que prejudicaria empresas financeiras estadunidenses.

