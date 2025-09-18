A chamada pública de projetos para a Região Nordeste, por meio da Nova Indústria Brasil (NIB), recebeu propostas que somadas totalizam R$ 127,8 bilhões.

O resultado foi extraordinário e apontou o enorme potencial da região. Nosso compromisso é que os projetos consistentes serão atendidos, mesmo que para isso a gente tenha que elevar os valores inicialmente alocados para essa chamada. Sob orientação do presidente Lula, BNDES está de mãos dadas com o Nordeste para transformar boas ideias em oportunidades concretas, afirmou o presidente do do banco, Aloizio Mercadante.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social informou, por meio de nota, que foram apresentadas 246 propostas de todos estados nordestinos. Elas são direcionadas para as cinco áreas estratégicas:

Transição energética com foco em armazenamento, 54 propostas e R$ 15,3 bilhões por crédito; bioeconomia com foco em fármacos, 44 projetos e R$ 5,4 bilhões; hidrogênio verde, 32 projetos e R$ 54,3 bilhões; data center verde, 35 iniciativas e R$ 16,9 bilhões; e setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas, com 40 projetos e R$ 25,2 bilhões. Outras 41 propostas foram inscritas em mais de um tema e somam R$ 10,4 bilhões em demanda por crédito.

Do total, 88% tiveram participação de pequenas e médias Empresas (PMEs), 73% envolveram a cooperação com instituições de ciência e tecnologia e cerca de 30% foram projetos em consórcio com outras empresas, informou ainda o BNDES.

Para o presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Rafael Fonteles, a resposta do setor produtivo é a prova definitiva de que o Nordeste precisava de uma oportunidade real de investimento para mostrar o seu grande potencial.

Esta parceria que construímos com o governo federal, os bancos de fomento e demais entidades parceiras, abriu a porta que o nosso dinamismo e a nossa vontade de fazer precisavam. Eu tenho plena certeza de que estamos diante de um ponto de virada, onde o Nordeste se consolida como a maior fronteira de investimento do país e um polo de desenvolvimento que irá, de forma definitiva, liderar a nova industrialização nacional, afirmou.

*Com informações do BNDES

