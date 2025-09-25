O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, informou nesta quinta-feira (25) que, a exemplo do seguro-desemprego, a habilitação para o seguro-defeso benefício concedido a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca ficará a cargo de sua pasta a partir de outubro.

Atualmente, cabe ao Ministério da Pesca fazer o cadastro de pescadores, o que abrange não apenas os que exercem a atividade para subsistência, mas também como hobby, como é o caso dos pescadores esportivos, os de ocasião e os de fim de semana.

Subsistência

O governo federal para o valor de um salário mínimo (R$ 1.518) a pescadores que vivem exclusivamente desta atividade, no período de reprodução dos peixes, quando a pesca fica proibida.

Esse período é definido pelo Ministério do Meio Ambiente e varia conforme a espécie. O objetivo da medida é garantir a preservação desses animais.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Habilitação

Durante o programa Bom Dia, Ministro, Luiz Marinho disse que a mudança de atribuições para Ministério do Trabalho está prevista em medida provisória que tramita no Congresso Nacional.

A expectativa é de que a matéria seja aprovada em breve, segundo Luiz Marinho.

[Por enquanto,] não estamos ainda autorizados a fazer, disse o ministro do Trabalho.

Estamos nos preparando para, a partir de outubro, habilitar os pescadores que têm direito ao seguro defeso.

Ele comparou os trâmites do seguro-defeso ao do seguro-desemprego: O trabalhador que fica desempregado e se enquadra nos critérios e é habilitado pode receber o seguro-desemprego, também pelo Ministério do Trabalho".

"Vamos então unificar a habilitação, tanto para seguro de trabalho com para seguro defeso, completou.

