O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado de 2,1% no segundo trimestre, de acordo com a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira. O resultado ficou acima da leitura anterior, que apontava alta de 2%. O núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, aumentou 2,6% no segundo trimestre, também superando a estimativa anterior, de alta de +2,5%. O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).