O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,34% na terceira quadrissemana de setembro, ganhando força em relação ao acréscimo de 0,28% da segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira, 25.

Na terceira leitura de setembro, dois dos sete componentes do IPC-Fipe aceleraram o ritmo de alta e dois caíram de forma mais comedida: Habitação (de 1,05% na segunda quadrissemana a 1,33% na terceira quadrissemana), Educação (de 0,03% a 0,04%), Transportes (de -0,56% a -0,44%) e Vestuário (de -0,03% a -0,01%).

Por outro lado, duas categorias desaceleraram de uma quadrissemana para a outra e uma recuou com mais força: Despesas Pessoais (de 0,72% a 0,70%), Saúde (de 0,99% a 0,90%) e Alimentação (de -0,49% a -0,64%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de setembro:

- Habitação: 1,33%

- Alimentação: -0,64%

- Transportes: -0,44%

- Despesas Pessoais: 0,70%

- Saúde: 0,90%

- Vestuário: -0,01%

- Educação: 0,04%

- Índice Geral: 0,34%