País que implementou em agosto o tarifaço de até 50% contra exportações brasileiras, os Estados Unidos são a origem da maior fatia dos investimentos diretos que chegam ao Brasil.

A constatação está no censo de capitais estrangeiros do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira (26), em Brasília.

O levantamento aponta que, em 2024, o Brasil atingiu estoque de US$ 1,141 trilhão em investimento estrangeiro direto no país, o que representa 46,6% do Produto Interno Bruto (PIB), conjunto de bens e serviços produzidos no país. O percentual é o maior já registrado.

Ao analisar o investimento estrangeiro, o BC divide esse montante em duas partes:

US$ 884,8 bilhões são participação no capital social de quase 19 mil empresas, ou seja, sócios;

US$ 256,4 bilhões são operações intercompanhia, isto é, empréstimos entre empresas.



Países

O censo do BC identifica de quais países vieram os US$ 884,8 bilhões que fazem parte do capital social de empresas aqui no Brasil. A lista é liderada pelos Estados Unidos, com US$ 244,7 bilhões, isto é, 28% do total.

Veja os principais países:

Estados Unidos: US$ 244,7 bi (28% do total) Países Baixos: US$ 145,5 bi (16%) Luxemburgo: US$ 79,2 bi (9%) França: US$ 63,3 bi (7%) Espanha: US$ 61,0 bi (7%) Reino Unido: US$ 31,0 bi (4%) Japão: US$ 27,8 bi (3%) Alemanha: US$ 21,9 bi (2%) Canadá: US$ 21,1 bi (2%) Ilhas Cayman: US$ 20,7 bi (2%)

Paraísos fiscais

O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, explica que essa lista considera o local de origem do investidor imediato, isto é, de onde saíram os recursos.

Na verdade, é o país onde está a empresa que é imediatamente dona da empresa daqui.

Ele contextualiza que, em alguns casos, a empresa estrangeira tem origem em um outro país, mas mantém sede em um terceiro, por questão tributária.

São os chamados paraísos fiscais, lugares [para] onde as empresas mandam seus recursos, centralizam sua operação financeira lá, porque pagam menos impostos, e de lá vem para o Brasil, detalha.

Segundo ele, é por isso que Luxemburgo e Ilhas Cayman, no Mar do Caribe, aparecem na lista.

Ao considerar o país controlador do investimento estrangeiro, o que desconsidera se havia subsidiárias ou paraísos fiscais pelo caminho, a lista do BC apresenta:

Estados Unidos: US$ 232,8 bi (26% do total) França: US$ 69,3 bi (8%) Uruguai: US$ 58,4 bi (7%) Espanha: US$ 50,0 bi (6%) Países Baixos: US$ 48,6 bi (5%)

Setores

O Banco Central mapeou os setores da economia que mais atraem investimento estrangeiro direto. Os serviços lideram a atração, com 59% do total, à frente da indústria (29%) e da agropecuária e extrativismo mineral (12%)

Ao se analisar dentro desses setores, as atividades campeãs de atração de capital do exterior são:

Serviços financeiros e atividades auxiliares: 22% Extração de petróleo e gás natural: 8% Comércio, exceto veículos: 7% Eletricidade, gás e outras utilidades: 5% Produtos químicos: 4% Veículos automotores, reboques e carrocerias: 4%

O censo do BC também aponta para qual atividade cada país direciona o investimento direto. No caso dos Estados Unidos como controlador final, 25% vão para a indústria de transformação (transforma matéria-prima em um produto final ou intermediário, que vai ser novamente modificado por outra indústria) e 22% para atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados.

Tags:

banco central | Capital Estrangeiro | Estados Unidos | Investimento Direto | paraíso fisca