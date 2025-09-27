O PicPay teve lucro líquido de R$ 208,4 milhões no primeiro semestre de 2025, uma alta de 237% quando comparada à cifra de R$ 61,8 milhões em igual período do ano passado. A receita subiu 91% no mesmo intervalo, alcançando R$ 4,5 bilhões.

No release de resultados, o banco destacou que tanto o lucro quanto a receita representaram cerca de 80% do resultado total de 2024, quando o PicPay registrou lucro líquido de R$ 252 milhões e receita de R$ 5,6 bilhões.

O retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado foi de 20,3% no segundo trimestre. O lucro bruto (gross profit) atingiu R$ 1,6 bilhão no semestre, avanço de 25% em relação a igual período do ano anterior, enquanto a margem financeira líquida (NII) dos serviços financeiros, que envolve operações de empréstimos e cartão, chegou a R$ 1,5 bilhão no semestre, avanço de 184% no mesmo confronto.

"Mais uma vez mostramos nossa capacidade de crescer com rentabilidade e eficiência. Ampliamos o resultado, o engajamento dos clientes e, ao mesmo tempo, trabalhamos na expansão de novas avenidas de crescimento para consolidar o PicPay como principal banco de milhões de brasileiros", afirma o CEO do banco digital, Eduardo Chedid.

Até junho deste ano, o aplicativo chegou a 64 milhões de contas, um avanço anual de 13%. O número classifica o PicPay como segundo maior banco digital do Brasil e sétimo maior em número de clientes, segundo dados do Banco Central.

Os usuários ativos chegaram a 41,3 milhões no segundo trimestre de 2025, alta de 14% em base anual.