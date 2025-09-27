O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) sinalizou que deve intensificar os ajustes de política monetária nos próximos meses, em meio a um ambiente externo "mais complexo e severo" e a desafios domésticos como demanda insuficiente e preços em níveis baixos. Em comunicado após a reunião trimestral de seu Comitê de Política Monetária, o banco central chinês afirmou que seguirá com uma postura "moderadamente acomodatícia", reforçando o papel "anticíclico" de suas medidas.

O PBoC destacou que vai fortalecer a orientação da taxa de juros de política do banco central e aperfeiçoar os mecanismos de formação de juros de mercado, com o objetivo de reduzir custos de financiamento e melhorar a eficiência na transmissão da política monetária.

O texto também informou que o banco vai "prestar atenção às mudanças nos rendimentos de longo prazo do mercado de títulos", avaliando a evolução do setor sob uma ótica "macroprudencial".

Segundo o comunicado, a autoridade monetária pretende aumentar o apoio à estabilização do comércio exterior, em um contexto de maiores barreiras globais e de desaceleração no crescimento das principais economias.

A instituição reiterou ainda que manterá a liquidez "razoavelmente ampla" e orientará os bancos a expandirem o crédito, alinhando a oferta de financiamento ao ritmo da atividade econômica e às metas de preços.

O PBoC acrescentou que seguirá apoiando setores estratégicos, como inovação tecnológica, pequenas e médias empresas e o mercado imobiliário, além de reforçar medidas para garantir estabilidade no câmbio, com a taxa do yuan permanecendo "basicamente estável em nível razoável e equilibrado".