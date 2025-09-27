A Braskem anunciou nesta sexta-feira, 26, que contratou assessores financeiro e jurídicos para auxiliar a companhia na elaboração de um diagnóstico de alternativas econômico financeiras para otimizar a sua estrutura de capital.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Braskem ressaltou que segue com foco na implementação de iniciativas de transformação para mitigar os relevantes impactos decorrentes do prolongado ciclo de baixa de toda a indústria e para o fortalecimento da competitividade da indústria química brasileira.