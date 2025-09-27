O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, afirmou nesta sexta-feira, 26, que é preciso ajustar a política monetária do país à medida que o BC dos Estados Unidos aprende e se adapta às circunstâncias, não se comprometendo à ideia de mais cortes de juros. "Sabemos pouco neste momento sobre como a inflação e o desemprego irão evoluir", disse ele, em entrevista à Bloomberg TV.

E adicionou: "Inflação está se movendo na direção errada, mas o mesmo acontece com o desemprego."

Barkin, contudo, aposta que o avanço seja limitado na taxa de desemprego e comentou que os consumidores americanos estão "exaustos" com os aumento de preços.

Segundo ele, as estimativas neutras não são úteis como ferramenta operacional. "O que é mais útil é como a economia está reagindo em tempo real".

Barkin ainda disse que não tem certeza se Fed mudará a meta da taxa de juros.

Sobre a postura dovish de Stephen Miran, que foi o único membro do BC dos EUA a votar por um corte de 50 pontos-base em setembro, Barkin pontuou que a instituição gosta de escutar todas as vozes.