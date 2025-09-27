O Banco Central anunciou nesta sexta-feira, 26, uma revisão das estatísticas do setor externo. O déficit em transações correntes do ano passado passou de US$ 57,9 bilhões para US$ 66,2 bilhões, ou de 2,66% para 3,04% do Produto Interno Bruto (PIB). A entrada líquida de Investimento Direto no País (IDP) foi revista de US$ 71,1 bilhões para US$ 74,1 bilhões (3,3% para 3,4% do PIB).

As revisões decorrem da incorporação de dados do Censo de Capitais Estrangeiros no País, além de novas informações obtidas por meio dos sistemas de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Investimento Estrangeiro Direto (SCE-IED) e de Crédito Externo (SCE-Crédito).

Segundo a autoridade monetária, a revisão nos números da conta corrente em 2024 reflete principalmente um maior déficit na renda primária, que passou de US$ 72,1 bilhões para US$ 81,3 bilhões.

A revisão do IDP reflete a incorporação de informações de lucros reinvestidos, além de novas informações sobre operações intercompanhia e em participação no capital liquidadas diretamente no exterior.

2025

O BC também revisou as informações sobre o balanço de pagamentos no acumulado de 2025, até julho.

O déficit em conta corrente no período foi revisto de US$ 40,1 bilhões para US$ 42,1 bilhões, principalmente por causa de um aumento de US$ 2,4 bilhões nas despesas em renda primária.

O IDP passou de US$ 42,1 bilhões para US$ 44,7 bilhões, devido ao aumento nos lucros reinvestidos estimados.