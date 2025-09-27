O Brasil teve déficit de US$ 4,669 bilhões na conta corrente em agosto, após um saldo negativo de US$ 7,516 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 26. Foi o menor déficit para meses de agosto desde 2023, quando o rombo havia sido de US$ 585 milhões.

O déficit ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava resultado negativo de US$ 5,350 bilhões.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 46,810 bilhões no acumulado do ano. Em 12 meses, o rombo passou de 3,66% (dado revisado) do Produto Interno Bruto (PIB) em julho para 3,51% em agosto, a menor taxa desde janeiro, quando estava em 3,36%.

A balança comercial teve superávit de US$ 5,466 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 4,189 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 6,343 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 7,957 bilhões.

O BC espera déficit de US$ 70 bilhões nas transações correntes e entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP este ano, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro. A projeção da autarquia para o superávit comercial do Brasil em 2025 é de US$ 54,0 bilhões.