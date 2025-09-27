Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, pressionadas por ações do setor farmacêutico, após o presidente Donald Trump anunciar uma nova rodada de tarifas, incluindo sobretaxa de 100% a medicamentos de empresas que não estejam construindo fábricas nos EUA.

Em sua rede Truth Social, Trump postou ontem que as tarifas farmacêuticas entrarão em vigor no dia 1º de outubro.

O índice japonês Nikkei caiu 0,87% em Tóquio, a 45.354,99 pontos, arrastado para baixo por empresas farmacêuticas como Sumitomo Pharma (-3,45%), Chugai Pharmaceutical (-4,8%) e Daiichi Sankyo (-2%).

Na Coreia do Sul, a SK Biopharmaceuticals e a Samsung Biologics amargaram respectivas quedas de 3,5% e 2,15%. O índice Kospi recuou 2,45% em Seul, a 3.386,05 pontos, em seu terceiro pregão seguido de perdas.

Farmacêuticas chinesas também pesaram no Hang Seng, que caiu 1,35% em Hong Kong, a 26.128,20 pontos: a Alibaba Health Information Technology e a JD Health International tombaram 5,2% e 4,5%, nesta ordem.

Na China continental, o Xangai Composto registrou baixa de 0,65%, a 3.828,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto sofreu declínio de 1,54%, a 2.470,73 pontos. Em Taiwan, o Taiex recuou 1,70%, a 25.580,32 pontos.

Trump anunciou também tarifas de 25% a caminhões pesados, de 50% a armários de cozinha e pias de banheiro e de 30% a móveis estofados, que igualmente passarão a ser cobradas a partir do início de outubro.

Na Oceania, a bolsa australiana driblou o mau humor da Ásia, graças ao bom desempenho de ações de seguros e de mineração. O S&P/ASX 200 avançou 0,17% em Sydney, a 8.787,70 pontos, no segundo dia consecutivo de alta.

