O financiamento é parte da oferta pública de R$ 550 milhões realizada pela Ecovias para investimentos em sua concessão por meio de uma emissão de debêntures incentivadas.

O processo foi coordenado pelo BNDES, tendo os outros R$ 225 milhões adquiridos por 446 fundos de investimentos. As debêntures vão suplementar financiamento aprovado há 10 anos pelo BNDES, para o lote rodoviário concedido à concessionária em 2013, por 30 anos, informou o banco.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a BR-050 tem papel logístico relevante na integração dos mercados produtores do Centro-Oeste com os centros consumidores e os portos do Sudeste, sendo um dos principais corredores rodoviários para o escoamento da produção agrícola e industrial entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo.