Do outro lado do balcão, os pequenos agricultores têm a oportunidade para vender diretamente ao consumidor o que produzem.

Para aumentar o número de mercados municipais em localidades com baixos índices de desenvolvimento, maior vulnerabilidade socioeconômica e déficit de infraestrutura, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) lançou, nessa quarta-feira (8), o programa Mercado do Povo que prevê a instalação de 136 unidades modulares em várias localidades do país.

A iniciativa tem o objetivo de apoiar agricultores familiares e pequenos produtores da região, dinamizar a economia da região, gerar emprego e renda, promover a segurança alimentar, além de ampliar o acesso da população a espaços adequados à comercialização de alimentos.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, comenta que a ação governamental de criar o Mercado do Povo complementa o apoio federal dado aos produtores locais de alimentos.